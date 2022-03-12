"Дали команду х**рить всех подряд – гражданских, детей": СБУ перехватила разговоры российских оккупантов в Харькове
Служба безопасности Украины перехватила разговоры захватчиков, которым российское командование в Харькове дало команду стрелять в гражданских
Соответствующий аудиоперехват телефонного разговора оккупантов обнародовала СБУ, передает Еспресо.TV .
- Напомним, РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".
- Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.
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