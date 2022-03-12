"Дали команду х**рить всех подряд – гражданских, детей": СБУ перехватила разговоры российских оккупантов в Харькове

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех х**рить всех подряд: гражданские, дети не дети… всех х**рить, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – рассказал один из российских оккупантов.



В СБУ также отметили, что из 2 тыс. боевиков так называемой ЛНР, которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых осталось всего 20-25 человек.