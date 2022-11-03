Об этом он написал в твиттере .

"Кремль в стадии потери контроля. Власть на РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что сейчас Россия превратилась в типичную failed state. Далее ее, по его словам, ждет дестабилизация, демонтаж, депутинизация.