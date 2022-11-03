Далее – дестабилизация, демонтаж, депутинизация. Данилов заявил, что Кремль в стадии потери контроля
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль теряет контроль над властью, которая постепенно переходит в руки криминально-террористической группировки
Об этом он написал в твиттере .
"Кремль в стадии потери контроля. Власть на РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что сейчас Россия превратилась в типичную failed state. Далее ее, по его словам, ждет дестабилизация, демонтаж, депутинизация.
- В своем отчете за 24 октября Институт изучения войны заявил , что в РФ растет влияние Пригожина.
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