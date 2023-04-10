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Далай-лама извинился после появления видео, на котором он просил мальчика "пососать" его язык

10 апреля, 2023 понедельник
14:46
Мир

Далай-лама Тензин Гьясто извинился после того, как в сети распространилось видео, на котором он целует мальчика в губы, а затем просит его "пососать язык"

Об этом информирует CNN .

В понедельник, после того, как в сети распространили видео, офис Далай-ламы сообщил, что духовный лидер "желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова". Он добавил, что приносит извинения за инцидент.

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых он встречает, в невинной и игривой форме, даже публично и перед камерами", - говорится в заявлении офиса Далай-ламы.

Отмечают, что инцидент произошел в феврале на западе на севере Индии в городе Дхарамсала. Видео было снято на камеру на холме. После его распространения в сети многие критиковали действия Далай-ламы.

На видео можно увидеть, как мальчик подходит к 87-летнему духовному лидеру. Затем его спрашивают: "Можно ли тебя обнять?" После этого Далай-лама приглашает ребенка на сцену, показывает на его щеку и говорит: "Сначала здесь". Таким образом он побуждал мальчика к объятиям и поцелую в щеку.

Далее на видео видно, как лауреат Нобелевской премии мира указывает на свои губы и говорит: "Тогда я думаю, что наконец-то здесь", после чего тянет мальчика за подбородок и целует его в губы. Через несколько секунд он говорит ребенку, высунув язык: "И пососи мой язык".

Издание пишет, что мальчик был на мероприятии с филантропическим подразделением индийской компании по недвижимости M3M Group M3M Foundation. Он проходил в Дхарамсале, где Далай-лама живет в постоянном изгнании.

В то же время группа по защите прав ребенка в Дели Haq: Center for Child Rights заявила, что осуждает все формы жестокого обращения с детьми.

"Некоторые новости касаются тибетской культуры относительно показывания языка, но это видео, безусловно, не касается какого-либо культурного самовыражения, и даже если это так, такие культурные выражения неприемлемы", - подчеркнули в заявлении.

Справка: Тензиг Гясто является самым известным живым буддистом в мире. Он является главным духовным лидером школы тибетского буддизма "Желтая шляпа". Миллионы людей уважают Далай-ламу как реинкарнацию его 13 предшественников.

Гясто находится в Индии с 1959 года после неудачного восстания Тибета против китайских оккупационных сил. Позже он создал собственное правительство в городе Дхарамсале на севере Индии, где находится в изгнании. Он привел туда тысячи тибетцев, которые последовали за ним.

Февральский инцидент с мальчиком не первый случай за последние годы, когда действия Далай-ламы вызвали возмущение. Так в 2019 году он извинялся после интервью BBC, во время которого заявил, что если женщина Далай-лама заменит его, она "должна быть привлекательнее".

Индия
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