Далакян победил Хименеса в бою за титул чемпиона WBA в самом легком весе
Украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона мира WBA в бою с Дэвидом Хименесом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Далакян и Хименес вышли на ринг в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions. Украинец защищал пояс WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Бой закончился победой Артема Далакяна по очкам: дважды по 115:113 и 116:112.
Сначала бой между чемпионом мира в самом легком весе (до 50,9 кг) Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом был назначен на 31 августа 2022, но украинец и костариканец не смогли договориться о месте встречи.
На процедуре взвешивания Артем Далакян показал вес 50,6 кг, костариканец Дэвид Хименес – 50,4 кг. Лимит самого легкого веса составляет 50,8 кг.
Все фото - Getty Images
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