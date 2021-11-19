Далакян – Консепсьон: боксеры показали одинаковый вес перед чемпионским боем
Украинский чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян и панамец Луис Консепсьон прошли официальную процедуру взвешивания перед боем
Об этом сообщает Boxing Scene.
Боксеры показали на весах одинаковый результат – 50,46 кг.
Артем Далакян владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,9 кг). 20 ноября в Киеве он будет защищать этот титул в бою с Луисом Консепсьоном.
Поединок начнется в 19.00 в Киеве. Прямая трансляция будет доступна на Megogo.
Украинец выиграл среди профессионалов все 20 поединков. У панамца 39 побед и восемь поражений.
- 17 ноября чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел дуэль взглядов перед поединком с панамцем Луисом Консепсьоном .
- 19 ноября украинский чемпион WBA Далакян рассказал, что стремится стать абсолютным чемпионом мира в самом легком весе.
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