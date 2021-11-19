Далакян – Консепсьон: боксеры показали одинаковый вес перед чемпионским боем

Об этом сообщает Boxing Scene.



Боксеры показали на весах одинаковый результат – 50,46 кг.



Артем Далакян владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,9 кг). 20 ноября в Киеве он будет защищать этот титул в бою с Луисом Консепсьоном.



Поединок начнется в 19.00 в Киеве. Прямая трансляция будет доступна на Megogo.



Украинец выиграл среди профессионалов все 20 поединков. У панамца 39 побед и восемь поражений.





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