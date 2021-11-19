Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Далакян – Консепсьон: боксеры показали одинаковый вес перед чемпионским боем
Инфографика

Далакян – Консепсьон: боксеры показали одинаковый вес перед чемпионским боем

19 ноября, 2021 пятница
22:34
Спорт

Украинский чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян и панамец Луис Консепсьон прошли официальную процедуру взвешивания перед боем

Об этом сообщает Boxing Scene.

Боксеры показали на весах одинаковый результат – 50,46 кг.

Артем Далакян владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,9 кг). 20 ноября в Киеве он будет защищать этот титул в бою с Луисом Консепсьоном.

Поединок начнется в 19.00 в Киеве. Прямая трансляция будет доступна на Megogo.

Украинец выиграл среди профессионалов все 20 поединков. У панамца 39 побед и восемь поражений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Инфографика
Артем Далакян
Читайте также:
Ігор Бєланов
18 ноября, 2021 четверг
Обладатель "Золотого мяча" отреагировал на назначение Петракова полноправным главным тренером сборной Украины
США та Україна
18 ноября, 2021 четверг
Представитель США: Появляется все больше российских заявлений, подвергающих сомнению суверенитет Украины
Артем Довбик
17 ноября, 2021 среда
Герой сборной Украины Довбик рассказал, с кем не хочет играть в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.43
    Покупка 26.43
    Продажа 26.69
  • EUR
    Покупка 29.82
    Продажа 30.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
19 ноября
22:52
Канада позволила прививать детей от 5 лет COVID-вакциной Pfizer
22:47
"Барселона" решила перехватить у "Реала" самого дорогого футболиста мира
22:35
Обнародовано имя военного, погибшего на Донбассе 19 ноября
22:25
В восьми областях Украины обнаружили новый штамм "Дельта", он более заразен на 10-15%
22:17
"Манчестер Сити" потерял ключевого футболиста за 100 млн евро из-за коронавируса
22:06
Оскар Табарес
В Уругвае уволили тренера-рекордсмена, возглавлявшего футбольную сборную с 2006 года
21:48
Бурба заявил, что Зеленский через Ермака дал указание перенести активную фазу операции по вагнеровцам
21:47
Украина обыграла Россию на чемпионате Европы по шахматам
21:44
таблетки Merck
В ЕС одобрили первые таблетки от COVID-19
21:41
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
#WhereIsPengShuai: Свитолина с мужем поддержали флешмоб с поисками китайской теннисистки, пропавшей после того, как обвинила политика в насилии
21:38
Украина впервые примет участие в морских противоминных учениях НАТО Dynamic Move-2022
21:37
Алексей Резников
Информационные атаки и скопление вооружения у границы: Резников назвал основные фронты РФ по дестабилизации ситуации в Украине
21:32
Сборная Украины по футболу вернулась в топ-25 рейтинга ФИФА
21:23
"Динамо" забило 6 голов "Черноморцу" в стартовом матче 15 тура УПЛ
21:14
Владимир Зеленский
Зеленского и Ермака пригласили на эфир о расследовании по вагнеровцам, в ОПУ заявили, что "должностные лица по указанию олигарха бегать не будут"
20:54
Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь
20:15
Мне без разницы, в каком весе с ним боксировать, – самый сложный соперник Усика решил завершить карьеру в бою с украинцем
20:13
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti признал вину
19:54
Криштиану Роналду
Пора закатать рукава и просто выполнить работу, - Роналду обратился к футболистам МЮ
19:51
Решение о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, - Резников
19:50
Обновлено
Джо Байден
Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Гаррис на время планового медосмотра
19:40
Шевченко определился с первыми трансферами в новой итальянской команде
19:28
Лукашенко признал избиение в СИЗО людей, задержанных во время протестов
19:18
Наталья Диденко
В Украину движутся штормовой ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных
19:11
На Сумщине произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе
18:59
Промоутер назвал новую дату второго боя Усик – Джошуа
18:56
окупанты
Оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины" в зоне ООС, погиб украинский военный
18:54
Александр Лукашенко
"Возможно, им кто-то помог": Лукашенко заявил, что не приглашал мигрантов в Беларусь
18:46
Полеты над Припятью и блуждания по селам зоны отчуждения: в интернете запустили виртуальную платформу "Чернобыль. Путешествие"
18:35
Состояние здоровья заключенного РФ гражданина Украины Гафарова ухудшилось, развилась почечная болезнь, - Денисова
18:23
Виктор Ляшко
В Украине прошел пик COVID-заболеваемости, но возможна повторная вспышка, - Ляшко
18:19
Эксклюзив
Граница с Беларусью уже опасна, и обустраивать ее нужно как технически, так и профессиональными пограничниками, - Шелест
18:15
Сергей Лавров
РФ обнародовала конфиденциальную переписку с Парижем и Берлином, в МИД обоих государств назвали это "нарушением дипломатической практики"
17:52
Суд продлил меры пресечения трем обвиняемым по делу Шеремета
17:50
Вузы и другие образовательные учреждения Киева вернутся к очной учебе с 22 ноября
17:46
Минцифры создало портал с ответами на вопросы о COVID-сертификатах
17:25
Профессор Виктор Досенко: "Чтобы полностью избавиться от курения, нужно постепенно уменьшать вред от никотина"
17:20
Сергей Стаховский
Вторая ракетка Украины Стаховский вышел в полуфинал турнира во Франции
17:03
Польша заявила о закрытии железнодорожного сообщения в районе Кузницы, Беларусь убрала мигрантов из пограничного пункта
17:03
Суд арестовал людей, планировавших покушение на министра Лещенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV