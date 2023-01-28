Далакян - Хименес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца на "Уэмбли"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Далакян и Хименес выйдут на ринг в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions. Украинец будет защищать пояс WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Бой между чемпионом мира в самом легком весе (до 50,9 кг) Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом был назначен на 31 августа 2022 года, но украинец и костариканец не смогли договориться о месте встречи.

На процедуре взвешивания Артем Далакян показал вес 50,6 кг, костариканец Дэвид Хименес – 50,4 кг. Лимит самого легкого веса составляет 50,8 кг.

Бой Далакяна и Хименеса в субботу, 28 января, покажет YouTube канал "Футбол 2.0". Старт трансляции – 21:00 по киевскому времени.

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