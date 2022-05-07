ДахаБраха во время тура по США собрал $100 тысяч в помощь Украине

Об этом информируют на странице группы в фейсбуке.

ДахаБраха за чуть больше месяца дал 24 концерта в городах Америки. Участники написали, что это турне было одним из самых сложных и эмоционально изнурительных.



На концертах группа собрала около $100 тысяч от продажи сувениров и донейтов фонда, который открыл Джазовый фестиваль в Сан-Франциско специально для ДахиБрахи. Также во время выступлений транслировали реквизиты фондов, которые помогают Украине.



"Мы увидели искреннюю реакцию и поддержку людей, которые были на наших концертах, это действительно поражало! Вместе с тем, наши мысли были в Украине, рядом с миллионами людей, которые прячутся в бомбоубежищах, с теми, кто вынужден покинуть свой дом, с волонтерами , которые ищут по всему миру необходимые вещи, наконец, с украинскими военными, готовыми отдать жизнь ради победы добра над злом.



Да, наши концерты стали более политическими, и мы благодарим всех, кто дал возможность говорить о российско-украинской войне с помощью искусства", – говорится в сообщении.



Справочно. ДахаБраха – украинская музыкальная этногруппа, организатором и художественным руководителем которой является Владислав Троицкий. В репертуаре группы – песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках.



Группа сформировалась в начале 2000-х гг. в творческой атмосфере театра "Крыша" из молодых фольклористов и музыкантов, которые сплотил вокруг себя Владислав Троицкий. Три будущих участницы коллектива – Нина Гаранецкая, Ирина Коваленко, Елена Цыбульская учились в КНУКиМ, где пели в группе "Кралица". Будущий мужской голос группы Марко Галаневич прошел в театре ГАХ все ступени от осветителя и монтажника сцены к музыканту, параллельно учась на филолога, а затем работая редактором. Его присоединил к "Кралыци" Влад Троицкий, таким образом создав новый коллектив.



17 января 2020 группа прошла в финальный тур конкурса на соискание Шевченковской премии в номинации "Музыкальное искусство", а 27 февраля 2020 стали лауреатами Шевченковской премии-2020.



27 марта того же года группа выпустила первую за последние четыре года альбом — "Alambari".

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