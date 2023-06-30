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"ДахаБраха" и авторы хита "Добрый вечер, мы из Украины" выпустили совместный трек TUMAN

30 июня, 2023 пятница
22:21
Культура

Этногруппа "ДахаБраха" и электронная группа PROBASS ∆ HARDI, известная на весь мир треком "Добрый вечер, мы из Украины" представили новую совместную аудио и видеоработу под названием TUMAN

Видео опубликовали 30 июня на ютуб-канале PROBASS ∆ HARDI.

Группы связаны между собой культовой фразой "Добрый вечер, мы из Украины". Ее сказал лидер группы "Дахабраха" Марко Галаневич во время концерта в США. С его разрешения PROBASS ∆ HARDI использовал этот фрагмент в своем треке. Теперь выражение является визитной карточкой PROBASS ∆ HARDI.

Основой коллаборации двух групп стала украинская народная песня "Туман яром котиться".

"Мы хотели соединить наш этнокод с современным звучанием, – рассказал о совместном произведении фронтмен группы PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко. – Новая работа начинается с оригинального звучания народной песни и постепенно трансформируется в современное музыкальное произведение, символизируя прорастание древнего".

Сочетание музыки и звучания этногруппы "ДахаБраха" и электронной PROBASS ∆ HARDI звучит довольно интересно и необычно.

"В этой видеоработе мы пытаемся увидеть Украину будущего: успешную, прогрессивную, цветущую, технологическую; которая не забывает свои коренные традиции, чтит наследие предков и строит будущее", – говорится в описании к видео.

О группах DakhaBrakha и PROBASS ∆ HARDI

"ДахаБраха" (англ. DakhaBrakha) – этногруппа, организатором и художественным руководителем которой является Владислав Троицкий. В репертуаре – песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком языках.

В состав группы входят Елена Цыбульская, Ирина Коваленко, Нина Гаренецкая и Марко Галаневич.

Группа начала концертировать в 2004 году, в декабре выступала на Оранжевом Майдане. Являлся участником фестивалей этнической музыки, топовых музыкальных фестивалей мира.

В 2006 году вышел дебютный альбом группы - "Спокойной ночи".

Группа является лауреатом Шевченковской премии 2020 года в номинации "Музыкальное искусство".

PROBASS ∆ HARDI – инновационный музыкальный продукт украинских саундпродюсеров. Визитной карточкой группы в мире стал трек "Добрый вечер, мы из Украины".

Группа была собрана в городе Кременчуг в 2017 году. В первые годы существования выпустил много хитов, занимавших топовые позиции чартов радиостанций Украины, попадавших в топы Shazam и стриминговых сервисов: "Indy", "Asha", "NAJA-NAJA" и другие.

После российского военного вторжения в 2022 году трек "Добрый вечер, мы из Украины" облетел весь мир и стал символом несокрушимости Украины. Он собрал уже 19 млн. просмотров на ютубе. В начале полномасштабной войны группа хотела поставить творчество на паузу, но увидев, как музыка способна поддерживать военных, волонтеров и беженцев решили сделать все для победы с помощью песен. Поэтому впоследствии вышли "Придет День" и "Казаки Идут", совместные работы с молодой певицей Анной Булат, которая стала участницей группы, и совместная работа с KHAYAT "До Бою", а также сольный трек "Говорит Киев".

Группа ездит с благотворительными концертами, собирая помощь для ВСУ и беженцев в Украине и Европе.

В День Независимости Украины 2022 года группа презентовала обновленную версию "Добрый вечер, мы из Украины" совместно с оркестром народных инструментов НАОНИ и первый официальный видеоклип на этот трек. В записи насчитывается около 40 народных инструментов – бандуры, цимбалы, кобзы, скрипки, басоль, тылинка, свирель, казацкая труба, бык, флояра, дрымба, бубен и другие.

Состав группы PROBASS ∆ HARDI: Артем Ткаченко – фронтмен, Артем Радионов – гитара, Александр Карась – гитара, Евгений Дащенко – драмер, Данила Плахотников – звукорежиссер, Анна Булат, Тимофей Полежако.

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