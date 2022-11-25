Об этом в интервью Укринформу сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Объем предоставленной поддержки может составлять где-то от 600 до 700 млн евро. Но в подсчете есть определенная сложность, особенно когда речь идет о военной помощи, которая составляет около трети от общей суммы", – сказала она.

Что касается военной помощи, по словам Шимоните, трудно подсчитать сумму, эквивалентную переданному вооружению.

"Мы проверили наши запасы и отдали вам все, что могли. Но как оценить эти ресурсы? Или по бухгалтерским документам, или по остаточной стоимости, или по стоимости их замены? Поэтому суммы здесь не главное. Действительно, есть вещи, которые можно легко оценить , например деньги, перечисленные Всемирному банку или Национальному банку Украины, ресурсы в поддержку переселенцев или какие-то другие проекты, например, Фонд для украинских беженцев, которые сейчас находятся в Литве», – пояснила премьер.

По ее словам, Литва делает максимум, не соперничая с другими странами в объемах помощи.

"Все, что мы можем дать Украине сегодня, мы даем", – подчеркнула Шимоните.

22 ноября стало известно, что США предоставит Украине дополнительно $4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые будут направлены на зарплаты представителям медицинской и образовательной сфер.

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