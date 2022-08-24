"Да здравствует независимая Украина": Дуда поздравил украинцев с праздником
Президент Польши Анджей Дуда опубликовал поздравления с Днем Независимости Украины
Видео опубликовала канцелярия президента.
Дуда напомнил, что Польша первой в мире признала независимость Украины.
"И сегодня мы также солидарно стоим с вами, когда Украина защищает свою свободу, давая отпор российским агрессорам. Я знаю, что вы победите. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, отстроенная из разрушений, будет радоваться благосостоянию в европейском сообществе. Примите , пожалуйста, лучшие пожелания с годовщиной вашей независимости - в то время, когда мы все видим, какую независимость имеет цену. Пусть дружба прочно объединяет поляков у украинцев! Да здравствует независимая Украина! Да здравствует свободная Польша", - сказал он.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.
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