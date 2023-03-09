Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Да Винчи. In memoriam
OPINION

Да Винчи. In memoriam

Сергей Жадан
9 мартa, 2023 четверг
08:03
Мнение Сергей Жадан

Помню, как в первую военную зиму, где-то перед Рождеством (или по Рождеству?), мы приехали в Пески

Ехали с базы добровольцев, где-то уже ближе к Пескам друг Самурай, который был нашим сталкером, приоткрыл боковую дверь бусика, ехал и внимательно осматривал лесополосу, держа своего калаша. Было холодно, но спокойно.

В Песках нас сразу повели "на позицию Да Винчи". Он уже тогда был легендой. Позиция находилась на верхнем этаже, бойница выходила на башни шахты в Донецке. Они отчетливо проступали во влажном воздухе. Самого Да Винчи не было. На наш вопрос, где он, бойцы, почтительно и немного иронически сказали – поехал сдавать сессию.

Вот это почтение – его потом случалось видеть и слышать десятки раз. Диму по-настоящему уважали и любили. Это было трогательно – взрослые мужчины, годами жившие рядом со смертью, заговаривая о Да Винчи, сразу становились серьезными. Говорили о нем с уважением, поскольку он был лучшим. В общем — никогда от военных не слышал о нем плохого или пренебрежительного слова. Пренебрежительное слышал только от нашего брата, гражданского – мол, не с тем сфотографировался, не с тех рук взял награду и т.д. Ну мы, украинцы, славимся своим самоубийственным инфантилизмом.

Вот это почтение – его потом случалось видеть и слышать десятки раз. Диму по-настоящему уважали и любили. Это было трогательно – взрослые мужчины, годами жившие рядом со смертью, заговаривая о Да Винчи, сразу становились серьезными. Говорили о нем с уважением, поскольку он был лучшим

Помимо того, познакомились с Димой уже в Авдеевке, на его базе, и дальше общались достаточно регулярно. Каждый раз, когда были где-то рядом, пытались к нему заскочить. Что-то привозили, чем помогали, иногда просто заезжали на чай (да-да, именно на чай – в его подразделении все было серьезно)))

Он с нами – музыкантами, писателями, волонтерами – был довольно сдержан. Да и не перешел на ты. Это было очень странно. С бойцами, насколько можно было заметить, он был уверен и убедителен (без грубости и пренебрежения, насколько я заметил – у них в подразделении в общем-то все было ровно и держалось на взаимном уважении), а вот перед чужими он закрывался и вел себя немного как подросток – мнительно и скромно. Ну и благодарил всегда. Это было особенно неудобно – благодарить хотелось именно его, за все, что он делает, за его крутость и упорство.

По-настоящему становился откровенным и открытым, когда рассказывал о работе, показывал видео, показывал карты. Видно было, что фронт – его стихия, что он это знает, что за ним огромный потенциал. Хотя вот кровожадности за ним не было – к войне относился довольно обыденно, как к работе – важной, ежедневной, но все же просто работе, которую нужно доделать.

По-настоящему становился откровенным и открытым, когда рассказывал о работе, показывал видео, показывал карты. Видно было, что фронт – его стихия, что он это знает, что за ним огромный потенциал. Хотя вот кровожадности за ним не было – к войне относился довольно обыденно, как к работе – важной, ежедневной, но все же просто работе, которую надо доделать

Помню, как мы на его базе отмечали День Независимости. Дима пригласил друзей-добровольцев со всего фронта (фронт тогда был гораздо меньше, можно было собрать всех, кого хотел). Съехалась настоящая стая самых отчаянных, просто лицом к лицу – герои и легенды, те, о ком обязательно будут писаться книги и сниматься фильмы. Дима был самым молодым среди них. Но к нему не относились, как к самому молодому – относились почтительно и уважительно.

В последний раз мы виделись в Киеве, где он учился. Понятно было, что ему нужно расти, что у него незаурядный талант и он может стать серьезным командиром. Он к своему обучению относился несколько иронично, но ответственно. Он в целом был серьезным и ответственным.

Его смерть – безусловно, большая потеря. Утрата для близких, утрата для подразделения, утрата для всех нас. Даже если мы этого пока не осознаем. Но вот что я подумал – вряд ли он не просчитывал возможность своей смерти. Очевидно, что просчитывал. Человек, девять лет толкущийся в аду, очевидно понимает, что может из этого ада и не выбраться. Просто он еще при жизни стал частью нашей истории. Без преувеличений. Да Винчи еще при жизни был там, где находились Кривонос, Гонта, Болбочан, Чучупака, Шухевич. Эпическая историческая фигура – глубокая, выразительная, цельная. Нам удалось быть с ним знакомым, иметь возможность наблюдать за его образом, за его работой, за его борьбой. Наши дети и внуки будут носить футболки с его лицом. Просто потому, что это было лицо честного и добросовестного мужчины, прожившего жизнь коротко, последовательно и ярко, оставляя после себя память, оставляя после себя чувство достоинства.

Понятно, что война – это утраты. Просто мне кажется, что потеря Димы должна нас всех не столько отчаивать, как наполнять силой. А что такое сила? Злость вперемешку с любовью. Мы должны теперь работать и за него тоже

Понятно, что война – это утраты. Просто мне кажется, что потеря Димы должна нас всех не столько отчаивать, как наполнять силой. А что такое сила? Злость вперемешку с любовью. Мы должны теперь работать и за него тоже. Так же как и он – своим эхом, памятью о себе – будет дальше работать на нашу победу. Мы просто должны победить – ради наших умерших. Но и для наших детей, которые будут нести в себе эту память.

Покойся с миром, Друг. Ты был настоящим и честным. Твое присутствие в воздухе делает его, это воздух, светлее.

Источник

Об авторе. Сергей Жадан, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
военные силы Украины
война с Россией
Герои Украины
Читайте также:
Сергій Ребров
8 мартa, 2023 среда
Ребров поставил точку в разговорах о его назначении в сборную Украины
Верховна Рада
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Автор Владимир Остапчук
8 мартa, 2023 среда
Беларусь станет новым хабом для китайской помощи России, - эксперт Лян-Чи Эванс Чен
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.18
    Покупка 38.18
    Продажа 39.03
  • EUR
    Покупка 40.03
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 мартa
08:40
Обновлено
Враг атаковал 3 ТЭС, применено отключение света в Житомирской, Харьковской и Одесской областях
08:28
Обновлено
Россия массированно атаковала Украину: есть попадания по критической инфраструктуре и пострадавшие
08:25
На юге противовоздушная оборона сбила 18 ракет и беспилотник, - Гуменюк
08:03
Аналитика
Кипрские виллы друзей Путина
08:00
Тарас Шевченко: как Кобзарь ведет украинцев в бой
07:56
Из-за российских обстрелов отключилась последняя линия связи с оккупированной Запорожской АЭС, она обесточена, - Энергоатом
07:55
Анонс
Лига конференций: расписание всех матчей 9 марта
07:34
Пентагон
Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений России суду в Гааге, - NYT
07:25
Анонс
"Шахтер" - "Фейеноорд": где и когда смотреть матч украинцев в 1/8 финала Лиги Европы
06:55
В Германии будут судить российскую агентку за оправдание агрессии РФ против Украины
06:55
Анонс
Лига Европы: расписание матчей 9 марта
06:40
Афганистан
ООН предупредила талибов в Афганистане о сокращении помощи из-за ограничения прав женщин
06:19
Америка призвала власти и оппозицию Грузии избегать насилия
05:57
В случае взятия Бахмута у России нет ресурсов для продолжения наступления, - ISW
05:55
Лига чемпионов: результаты всех матчей 8 марта
05:19
Путин похож на Саддама Хусейна, а война в Украине – на нападение Ирака на Иран, - WP
04:51
Грузинская православная церковь на фоне протестов предостерегла от чрезмерной "симпатии" к северному соседу и критике государства
03:39
Компания Relativity Space отправляет в космос первую ракету, напечатанную на 3D-принтере
03:11
Более 1 млн беженцев из Украины нашли работу в ЕС
02:28
Талисманом Олимпиады-2026 в Италии выбрали горностаев в шлемах
01:33
Хвастался банковским мошенничеством: в США умер российский миллиардер
01:09
Обновлено
Протесты в Грузии 8 марта: силовики частично разогнали митинг и массово задерживают участников акций
01:06
Эстония предлагает вдвое снизить потолок цены на нефть из РФ
00:48
Зеленской вручили "Факел свободы", она посвятила награду всем украинским женщинам
00:46
Чехия присоединяется к расследованию военных преступлений РФ в Украине
00:23
Американская разведка: армия РФ не способна на масштабное наступление в этом году
00:22
Wizz Air открыл льготную программу подготовки пилотес
00:07
"Милан" одолел "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
2023, среда
8 мартa
23:53
"Бавария" уверенно прошла ПСЖ в Лиге чемпионов
23:45
Международное сообщество призвало Тбилиси "воздержаться от решений, которые перечеркнут перспективы демократии"
23:18
Пограничники отразили штурм на окраине Бахмута и ликвидировали 8 захватчиков
23:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 марта
22:53
В США вручили премию "Отважные женщины", среди лауреаток - волонтер Тайра и корреспондентка Еспресо в Польше Бьянка Залевская
22:39
Аналитика
Сергей Згурец
Ситуация в Черном море, продление "зернового соглашения" и боеприпасы для дронов. Колонка Сергея Згурца
22:29
Зеленский проанонсировал санкции против тех, кто пытается ослабить государство
22:17
Зеленский: Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это первый приоритет
22:10
Азар
Самый дорогой футболист "Реала" отказался от перехода в турецкую лигу
22:00
Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружной Грузии – Зеленский
21:50
Обзор
Спикер Палаты представителей США отказался посетить Украину, на фасаде правления Путина появились трещины, ВСУ нужны снаряды. Мировые СМИ об Украине 8 марта
21:40
Российские военные из автоматов обстреляли жилой дом в Сумской области
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV