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Главная Война с Россией "Да, они боятся": Зеленский сказал, что его дети остаются в Украине

"Да, они боятся": Зеленский сказал, что его дети остаются в Украине

8 июня, 2023 четверг
15:45
Война с Россией

Владимир Зеленский признался, его сын Кирилл и дочь Александра напуганы из-за войны в Украине. Но президентская пара не думала о том, чтобы отправить их за границу

Об этом президент сказал немецкому изданию Bild .

"Мои дети в Украине. Моему сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом не подумали", – сказал Зеленский.

Он считает несправедливым отправлять своих детей за границу, пока чьи-то дети уходят на войну.

"Пока другие дети погибают, должны ли наши дети ехать за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – отметил президент.

При этом он не отрицает, что его сыну и дочери страшно.

"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и нам очень тяжело представить жизнь друг без друга", – добавил Зеленский.

  • 4 июня Зеленский сообщал, что за время полномасштабной войны доподлинно известно о гибели 485 детей.
Новости
Украина
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
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