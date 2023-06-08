Об этом президент сказал немецкому изданию Bild .

"Мои дети в Украине. Моему сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом не подумали", – сказал Зеленский.

Он считает несправедливым отправлять своих детей за границу, пока чьи-то дети уходят на войну.

"Пока другие дети погибают, должны ли наши дети ехать за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – отметил президент.

При этом он не отрицает, что его сыну и дочери страшно.

"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и нам очень тяжело представить жизнь друг без друга", – добавил Зеленский.