"Да, они боятся": Зеленский сказал, что его дети остаются в Украине
Владимир Зеленский признался, его сын Кирилл и дочь Александра напуганы из-за войны в Украине. Но президентская пара не думала о том, чтобы отправить их за границу
Об этом президент сказал немецкому изданию Bild .
"Мои дети в Украине. Моему сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом не подумали", – сказал Зеленский.
Он считает несправедливым отправлять своих детей за границу, пока чьи-то дети уходят на войну.
"Пока другие дети погибают, должны ли наши дети ехать за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – отметил президент.
При этом он не отрицает, что его сыну и дочери страшно.
"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и нам очень тяжело представить жизнь друг без друга", – добавил Зеленский.
- 4 июня Зеленский сообщал, что за время полномасштабной войны доподлинно известно о гибели 485 детей.
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