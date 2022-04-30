Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука
Суд арестовал 51 вагон с тремя тоннами российского и белорусского дизеля, который обеспечивал логистику оккупантов в направлении Чернигов - Сумы, а также был предназначен для нефтекомпаний нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука
Об этом сообщило ГБР .
Следователи Территориального управления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности Республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля. После вторжения они фактически обеспечивали логистику оккупационно-российских войск, наступавших на направлении Чернигов - Сумы. Цистерны были наполнены 3 тис.тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция будто бы предназначалась для нефтекомпаний, входящих в сферу влияния Медведчука", - говорится в заявлении.
После освобождения Черниговщины от россиян цистерны были арестованы. Сейчас ГБР направляет их в Агентство по розыску и менеджменту активов, а затем передаст ВСУ. Некоторые цистерны повреждены в результате боевых действий, но после заключения экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Продолжается досудебное расследование.
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