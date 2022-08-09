Cтивен Сигал по заказу Кремля будет снимать фильм о Донбассе

Об этом сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС со ссылкой на главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Оленовском СИЗО... Во время встречи Стивен отметил, что 98% рассказывающих в СМИ о конфликте никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду... Он хочет изменить взгляд на эту войну.

Стивена Сигала привез на Донбасс председатель комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, приехавший в оккупированную Оленовку (Донецкая область), где недавно были убиты украинские военнопленные.

В 2021 году голливудский актер Стивен Сигал вступил в провластную российскую партию "Справедливая Россия". Сигал получил российское гражданство в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент РФ Владимир Путин. В 2018-м актер стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям с США.

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