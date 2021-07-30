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Cтали известны особенности камер iPhone 13

30 июля, 2021 пятница
17:53
Наука iPhone

Возможность фото- и видеосъемки - одна из важнейших функций любого смартфона, после совершения звонков и отправки фото. Всемирно известные бренды постоянно работают над совершенствованием камер, чтобы сделать снимки и записи еще качественнее и отчетливее

Считается, что устройства iPhone делают одни из лучших фото, которые по характеристикам практически не уступают изображениям, выполненных на профессиональную технику. Несмотря на то, что смартфоны оснащаются высококачественными камерами, iPhone есть куда расти. Это подтверждается информацией от инсайдеров, что камеры на iPhone 13, будут еще лучше, чем на iPhone 12, сообщает Appleinsider. Проверить это лично можно будет после поступления новых устройств "яблочного" бренда в продажу. Предположительно, смартфон будет представлен 13-14 сентября. 

iPhone 13 появится в продаже ближе к концу первого месяца осень, но сделать предзаказ на сайте eStore можно уже сейчас, тем более что времени до выхода самой ожидаемой новинки этого года осталось совсем немного.

Большие камеры


После поступления информации от инсайдеров, в сети начали появляться фото макетов новенького iPhone 13. Примерив чехол, предназначенный для его предшественника, на iPhone 12, явно заметно, что камеры на смартфоне 13 поколения будут больше. Это позволит улавливать максимум естественного света для получения качественных фотографий.

Вопреки слухам, которые активно "гуляли" в сети всего несколько месяцев назад, iPhone 13 не получит четвертую основную камеру. Их останется 3, как и в предыдущей максимальной версии iPhone 12.

Улучшенные возможности ночной фото- и видеосъемки 


Фотографии и видео, снятые в сумерках, при плохом естественном или искусственном освещении, практически всегда выглядят не очень четко. Исправить ситуацию порой не по силам даже фильтрам и эффектам. С iPhone 13 все будет совершенно иначе. Владельцы новеньких смартфонов получат возможность делать качественные снимки и видео, независимо от освещения. Снимайте удивительное ночное небо или море на iPhone 13. 

"Монолитные" камеры


Многие инсайдеры говорят о том, что все камеры новых iPhone 13 будут защищены единым затемненным стеклом. Это позволит предотвратить повреждение камер при случайном падении, улучшить качество готовых снимков. За счет того, что объективы будут выступать за пределы корпуса еще больше, чем в iPhone 12, то толщина увеличится примерно на 0,9 мм.
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