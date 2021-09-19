Crew Dragon с гражданскими вернулся из космоса в США
Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который впервые в истории руководствовался полностью гражданским экипажем, 19 сентября 2021 вернулся на Землю
Как и было запланировано, борт приводнился в Атлантическом океане у побережья штата Флорида (США), рассказывает Еспресо.TV .
Трансляция завершения полета велась на официальном YouTube-канале SpaceX.
Подготовка экипажа Inspiration 4 до приводнения началась за несколько часов до выхода космического аппарата на орбиту снижения. Корабль вошел в атмосферу Земли примерно в 19 часов по восточноамериканскому времени. Система торможения и приводнения отработали в штатном режиме, сообщает Укринформ .
Справка
Запуск корабля с экипажем Inspiration4 состоялся 16 сентября.
В его состав вошли бизнесмен и инициатор миссии Джаред Айзекмана, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски.
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