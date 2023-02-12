Credit Suisse заморозил активы из России более чем на 19 млрд долларов, - СМИ

Об этом сообщило издание Тages Аnzeiger .

Отмечается, что официально в Швейцарии из-за войны в Украине заморожены российские активы на сумму $8,1 млрд, однако Credit Suisse заморозил активы еще на $19 млрд.

Из этой суммы более $4 млрд принадлежат лицам, находящимся в санкционном списке страны, остальные же принадлежат россиянам, попавшим под санкции в других государствах, а также Центробанку РФ.