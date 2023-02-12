Credit Suisse заморозил активы из России более чем на 19 млрд долларов, - СМИ
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму более $19 млрд, что составляет треть всех задекларированных в стране активов РФ
Об этом сообщило издание Тages Аnzeiger .
Отмечается, что официально в Швейцарии из-за войны в Украине заморожены российские активы на сумму $8,1 млрд, однако Credit Suisse заморозил активы еще на $19 млрд.
Из этой суммы более $4 млрд принадлежат лицам, находящимся в санкционном списке страны, остальные же принадлежат россиянам, попавшим под санкции в других государствах, а также Центробанку РФ.
- Недавно стало известно, что Швейцария приближается к решению об отмене запрета на передачу Киеву вооружений швейцарского производства, хотя это противоречит многовековой традиции нейтральности.
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