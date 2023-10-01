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Cпикер палаты представителей США Маккарти может лишиться должности, - Reuters

1 октября, 2023 воскресенье
19:04
Мир

Маккарти может лишиться должности спикера палаты представителей США, поскольку поддержал законопроект о финансировании правительства до 17 ноября, не введя никаких изменений, к которым призывали его коллеги

Об этом сообщает Reuters.

Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Макуарти может потерять свой пост, поскольку накануне поддержал законопроект, разрешающий финансировать правительство до 17 ноября, при этом не введя никаких сокращений расходов или изменений в пограничной безопасности, к которым призывали его коллеги.

Представитель республиканцев Мэтт Гетц заявил, что подаст "ходатайство об отставке" Маккарти с должности спикера.

"Если на следующей неделе Кевин Маккарти все еще будет спикером Палаты представителей, это будет потому, что демократы спасли его, – сказал Гаец в интервью ABC. - Я неумолим и буду продолжать преследовать эту цель".

Маккарти ошеломил Вашингтон в субботу, когда поддержал законопроект о финансировании правительства до 17 ноября, предотвратив частичное закрытие правительства, но не введя никаких сокращений расходов или изменений в сфере безопасности границ, к которым призвали его коллеги, придерживающиеся жесткой линии.

Законопроект, который был одобрен Сенатом на широкой двухпартийной основе и подписан Байденом, имеет целью дать законодателям больше времени для согласования соглашения о финансировании правительства до 30 сентября 2024 года.

Отставка спикера усложнит этот процесс.

"Выдвижение этого предложения об отставке разрушительно для страны", - заявил республиканец Майк Лоулер.

Что этому предшествовало

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.

В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.

30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.

Правительство было на грани закрытия, поскольку Маккарти заявил, что планирует голосовать в последнюю минуту перед полуночью.

За час до наступления 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что у соглашения нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.

политика
США
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