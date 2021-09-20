COVID-вакцина от Pfizer эффективна для детей от 5 лет, - разработчики

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Бабель.

Детям вводили по 10 микрограммов с интервалом в три недели (доза для взрослых - 30 микрограмм). После второй дозы у детей уровень антител был таким же высоким, как у подростков.



Побочные эффекты - боль в месте прививки, лихорадка или боль в теле.

"Эти результаты испытаний обеспечивают основу для получения разрешения на нашу вакцину для детей от 5 до 11 лет, и мы планируем в срочном порядке представить их в регуляторные органы", - сказал глава Pfizer Альберт Бурла.

В испытаниях участвовали 4,5 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет в США, Финляндии, Польши и Испании. Проверяли эффективность вакцины в возрастных группах: 5-11 лет; 2-5 лет 6 месяцев - 2 года.