COVID-вакцина Moderna через полгода после второй прививки теряет лишь 1% эффективности, - разработчики

Об этом сообщает Reuters .



Ее первоочередная эффективность составляет 94%.

"Наша вакцина демонстрирует устойчивую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что штамм Delta является новой угрозой, поэтому мы должны сохранять бдительность", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Там добавили, что, вероятно, бустерная доза потребуется, поскольку уровень антител должен снизиться.



Их конкуренты Pfizer/BioNTech заявили, что эффективность их вакцины падает примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через полгода после второй прививки.

