COVID-вакцина Moderna через полгода после второй прививки теряет лишь 1% эффективности, - разработчики
Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после второй прививки
Об этом сообщает Reuters .
Ее первоочередная эффективность составляет 94%.
"Наша вакцина демонстрирует устойчивую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что штамм Delta является новой угрозой, поэтому мы должны сохранять бдительность", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
Там добавили, что, вероятно, бустерная доза потребуется, поскольку уровень антител должен снизиться.
Их конкуренты Pfizer/BioNTech заявили, что эффективность их вакцины падает примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через полгода после второй прививки.
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