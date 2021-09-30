COVID-вакцина AstraZeneca имеет эффективность 74%, - исследование

Об этом сообщает Reuters .

У людей в возрасте от 65 лет эффективность вакцины - 83,5%.

В то же время показатель оказался ниже, чем первый - 79%.

Исследование провели клсеред 26000 добровольцев в США, Чили и Перу, которые получили две дозы вакцины с интервалом в месяц.

Агентство пишет, что в более чем 17,6 тыс. Участников не было тяжелого или критического симптоматического COVID-19. Не зафиксировано и смертей среди привитых.



Также у вакцинированных не было побочного эффекта - тромбоза с тромбоцитопенией



.