COVID-вакцина AstraZeneca имеет эффективность 74%, - исследование
По результатам нового исследования, эффективность вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca показала 74%
Об этом сообщает Reuters .
У людей в возрасте от 65 лет эффективность вакцины - 83,5%.
В то же время показатель оказался ниже, чем первый - 79%.
Исследование провели клсеред 26000 добровольцев в США, Чили и Перу, которые получили две дозы вакцины с интервалом в месяц.
Агентство пишет, что в более чем 17,6 тыс. Участников не было тяжелого или критического симптоматического COVID-19. Не зафиксировано и смертей среди привитых.
Также у вакцинированных не было побочного эффекта - тромбоза с тромбоцитопенией
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