COVID-скачок в Украине: заболеваемость вернулась к весеннему уровню
Выявленное в течение последних трех дней количество лабораторно подтвержденных заболеваний коронавирусом перед этим стабильно держалось в марте - апреле текущего 2021 года
Подробности приводит Еспресо.TV .
2 октября - 11809.
1 октября - 12034.
30 сентября - 11 757.
29 сентября - 9666.
Тогда как летом, во время ежегодных отпусков, школьных и студенческих каникул, заражений было всего не более 2 тыс. в сутки, да и то не всегда. Новых зараженных коронавирусом преимущественно насчитывалось по несколько сотен в день.
Столько, как теперь, зараженных фиксировалось в марте и апреле.
Сводная статистика ежедневно обрабатывается и публикуется в сети Советом национальной безопасности и обороны Украины .
- Напомним, в Украине полностью, то есть два раза, провакцинировано лишь 5,7 млн граждан , что, учитывая 44 млн населения, является наименьшей долей стран Европы, кроме Беларуси.
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