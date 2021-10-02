COVID-скачок в Украине: заболеваемость вернулась к весеннему уровню

Подробности приводит Еспресо.TV .



2 октября - 11809.

1 октября - 12034.

30 сентября - 11 757.

29 сентября - 9666.



Тогда как летом, во время ежегодных отпусков, школьных и студенческих каникул, заражений было всего не более 2 тыс. в сутки, да и то не всегда. Новых зараженных коронавирусом преимущественно насчитывалось по несколько сотен в день.



Столько, как теперь, зараженных фиксировалось в марте и апреле.



Сводная статистика ежедневно обрабатывается и публикуется в сети Советом национальной безопасности и обороны Украины .

Напомним, в Украине полностью, то есть два раза, провакцинировано лишь 5,7 млн граждан , что, учитывая 44 млн населения, является наименьшей долей стран Европы, кроме Беларуси.



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