COVID-ситуация в Украине приближается к пиковым значениям, большинство реанимационных коек заняты, - Киевская школа экономики

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Госпитализация преовышает выписку на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - сообщил он.

Ганиченко отметил, что при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.

Эксперт отметил, что каждый третий пациент на кровати с кислородом не требует кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

Он сказал, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тыс. дополнительных коек с кислородом.

По словам Ганиченка, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию.

"Когда мы видим число за сутки, мы говорим о том, что надо смотреть на средний показатель за неделю. Отдельные сутки могут быть не показательны. Но по состоянию на сейчас зафиксирован 471 умерший, исторически мы имели 481 умершего за сутки - это самый высокий показатель. Усредненное значения за сутки еще не доходит до пиковых весенних значений, но уже превысило пиковое значение осенней волны прошлого года. И по госпитализации мы еще не достигли пика, но также приближаемся", - добавил он.

Напомним, в течение суток 12 октября было зарегистрировано 16 309 новых случаев COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288), 471 человек умер, 6 462 пациента выздоровели.