COVID-сертификаты в Украине можно будет получить не только после вакцинации: разъяснение МОЗ

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Так, с 1 июля в Украине в тестовом режиме запустили COVID-сертификаты.

Родина отметил, что сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме уже можно на портале "Дия".

"Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может дать запрос через "Дию", которая синхронизируется с охранной системой и вытянет данные", - сообщил он.

Впоследствии сертификат можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения не обязательно проходить вакцинацию.

Следовательно, сертификат выдается на основании:

- полного курса вакцинации - при этом некоторые страны ставят дополнительным условием, что должно прийти несколько дней после второй прививки. Такой сертификат действует 180 дней

- отрицательного ПЦР-теста - будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты;

- задокументированных фактов о выздоровлении от COVID-19. Действие сертификата будет 180 дней, его можно получить, если данные о болезни есть в электронной системе.

Напомним, в Минздраве назвали главную цель введения COVID-сертификатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb