COVID-сертификаты в Украине можно будет получить не только после вакцинации: разъяснение МОЗ
COVID-сертификаты будут выдаваться не только тем, кто получил полный курс вакцинации
Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.
Так, с 1 июля в Украине в тестовом режиме запустили COVID-сертификаты.
Родина отметил, что сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме уже можно на портале "Дия".
"Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может дать запрос через "Дию", которая синхронизируется с охранной системой и вытянет данные", - сообщил он.
Впоследствии сертификат можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения не обязательно проходить вакцинацию.
Следовательно, сертификат выдается на основании:
- полного курса вакцинации - при этом некоторые страны ставят дополнительным условием, что должно прийти несколько дней после второй прививки. Такой сертификат действует 180 дней
- отрицательного ПЦР-теста - будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты;
- задокументированных фактов о выздоровлении от COVID-19. Действие сертификата будет 180 дней, его можно получить, если данные о болезни есть в электронной системе.
- Напомним, в Минздраве назвали главную цель введения COVID-сертификатов.
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