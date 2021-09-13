COVID-сертификаты в "Дии" уже получили более 600 тыс. украинцев

Об этом рассказал вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге .



"На сегодняшний день уже более 600 000 человек сгенерировали сертификаты. Невозможно подделать сертификат в" Операции "- врачи вносят информацию о прививках в реестр медицинский - и то, что есть в реестре, отражается в" Операции ". Только так. Для того, чтобы что-то отразилось в "Дии", нужно внести информацию в реестр, доступ к которому имеют только семейные врачи ", - сказал Федоров.



Он также добавил, что Минцифры постоянно улучшает технологии и исправляет ошибки - например, когда не фиксируется вторую прививку - пишут алгоритмы и это исправляют.



Отмечается, что уже давно организована работа по выявлению ситуаций, когда люди пытаются купить COVID-сертификаты, то договариваются с врачами, и вскоре будет брифинг, на котором расскажут о результатах этих проверок.



На вопрос, что делать людям, которые в аэропорту не смогли сгенерировать сертификат в "Дии" и не смогли улететь, куда планировали, Федоров сказал, что не знает ни одного такого случая.



Но посоветовал всем генерировать COVID-сертификаты, так же как готовить другие документы для поездки "хотя бы за день и из дома, а не из аэропорта".

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