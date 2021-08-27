COVID-сертификаты в "Дии" сгенерировали около 300 тыс. украинцев, - Федоров

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.



"Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внес корректно информацию о 2 дозах", - отметил он.



Федоров также посоветовал всем, кто принимал участие в бета-тестировании, удалить тестовую версию приложения и скачать обновленную - это позволит сгенерировать сертификат.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дия, используя другие виды электронной подписи", - уточнил он.