COVID-сертификаты в "Дии" сгенерировали около 300 тыс. украинцев, - Федоров
Сейчас министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сертификат можно было сгенерировать на портале "Дия"
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внес корректно информацию о 2 дозах", - отметил он.
Федоров также посоветовал всем, кто принимал участие в бета-тестировании, удалить тестовую версию приложения и скачать обновленную - это позволит сгенерировать сертификат.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дия, используя другие виды электронной подписи", - уточнил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.77
- Актуальное
- Важное