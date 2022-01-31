COVID-сертификаты о бустерной прививке появятся в "Дии" до 6 февраля, - Минцифры
Информация о третьей (бустерной) прививке от COVID-19 должна появиться в "Дии" до 6 февраля
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в комментарии ТСН.
"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по действующему алгоритму", - сообщили в Минцифре.
В ведомстве отметили, что информация о бустерных дозах вакцины против коронавируса появится в "Дии", как только Минздрав завершит все технические работы.
Для получения обновленного документа нужно будет снова сгенерировать свои сертификаты в "Дии" после третьей прививки.
"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Минцифры.
Пока COVID-сертификат с информацией о бустерной прививке недоступен, все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться действующим "зеленым" сертификатом.
- По данным Минздрава, бустерную дозу уже получили 339 726 украинцев.
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