COVID-сертификаты о бустерной прививке появятся в "Дии" до 6 февраля, - Минцифры

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в комментарии ТСН.

"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по действующему алгоритму", - сообщили в Минцифре.



В ведомстве отметили, что информация о бустерных дозах вакцины против коронавируса появится в "Дии", как только Минздрав завершит все технические работы.



Для получения обновленного документа нужно будет снова сгенерировать свои сертификаты в "Дии" после третьей прививки.

"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Минцифры.

Пока COVID-сертификат с информацией о бустерной прививке недоступен, все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться действующим "зеленым" сертификатом.

По данным Минздрава, бустерную дозу уже получили 339 726 украинцев.