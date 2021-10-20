COVID-сертификат в общественном транспорте: Шмыгаль уточнил новые правила пассажирских перевозок
Новые правила пассажирских перевозок о наличии COVID-сертификатов, которые вводят с 21 октября, будут касаться только межобластных поездок
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, в пределах населенного пункта и области новые правила пока не будут применять.
"Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются", - написал Шмыгаль.
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В то же время межобластные пассажирские перевозки по железной дороге, авиацией и автобусами будут осуществляться только при наличии у пассажиров COVID-сертификата или отрицательного результата тестирования на коронавирус.
"С завтрашнего дня начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Мы говорим и о железнодорожном, и об авиационном, и о автобусном транспорте", - написал Шмыгаль.
- Напомним, в Украине с 21 октября вводят новые правила пассажирских перевозок на время карантина.
- В Минздраве сообщили, что новые правила межрегиональных перевозок на время усиления карантина не будут распространяться на несовершеннолетних.
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