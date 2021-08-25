COVID-Сертификат в "Дии" можно сгенерировать в несколько кликов, - Федоров
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в эфире одного из телеканалов, как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дия", почему для этого нужна "Дия.Подпись" и как ее получить
Об этом говорится на Правительственном портале.
"COVID-сертификат - это первый медицинский документ в "Дии". Чтобы получить медицинские данные, нужна подпись и согласие человека на это. Вместо того, чтобы утверждать бумажки в кабинетах, это можно сделать с помощью "Дия.Подпись". Это уникальная в мире технология электронной подписи по FaceID, которую мы используем первыми. Также Украина стала одной из первых стран вне ЕС с цифровым сертификатом COVID-19, который полностью признан Европейским Союзом ", - отметил Михаил Федоров.
Для создания "Дия.Подписи":
- Протрите фронтальную камеру, чтобы случайные отпечатки пальцев не мешали идентификации. Лучше делать это на однородном фоне и с ярким освещением.
- Наведите камеру на лицо. Нужно, чтобы оно попало в зеленую рамку на экране.
- Следуйте инструкциям приложения. Надо будет наклонить голову или поворачивать лицо, чтобы система смогла проверить ваше фото с биометрией в реестре.
- Система делает финальное фото - и все. Никто не сможет подделать подпись, потому что вы подтвердили свою личность.
Уточняется, что сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения полного курса вакцинации. Проверить действительность COVID-сертификата можно будет по QR-коду.
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