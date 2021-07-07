COVID-сертификат позволит пользоваться определенными услугами во время локдаунов, - МЗ

Об этом в эфире "Дом" рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.



Планируется, что внутри страны документ можно будет использовать во время локдаунов.

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, в которых вакцинирован персонал или посетители. Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - отметил Кучер.

В связи с этим, появляется стимул вакцинироваться.

"Далее получить сертификат и в дальнейшем при локдауне иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и т.д.", - добавил замминистра.

В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.