COVID-сертификат позволит пользоваться определенными услугами во время локдаунов, - МЗ
COVID-сертификаты украинцы смогут использовать во время жестких карантинов
Об этом в эфире "Дом" рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
Планируется, что внутри страны документ можно будет использовать во время локдаунов.
"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, в которых вакцинирован персонал или посетители. Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - отметил Кучер.
В связи с этим, появляется стимул вакцинироваться.
"Далее получить сертификат и в дальнейшем при локдауне иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и т.д.", - добавил замминистра.
- В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.
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