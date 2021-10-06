COVID-госпиталь в Харькове остановил прием пациентов

Об этом на брифинге сообщил главный врач учреждения Юрий Федченко, передает Укринформ.

"За прошедшие сутки поступило 110 пациентов, ежедневно невозможно работать в таком темпе, надо же больным оказать помощь, диагностику. Сегодня нам больных не направляют. Имеющиеся кровати остаются в резерве", - сказал Федченко.

По его словам, все шесть коек реанимационного отделения заняты, пять пациентов - находятся на высокопоточных дыхательных аппаратах.



Федченко отметил, что госпиталь готов взять на работу еще двух анестезиологов, нескольких терапевтов и медицинских сестер.

Заместитель главы ОГА Михаил Черняк отметил, что с 146 пациентов, в настоящее время находится в госпитале, только 3 - вакцинированы.

"Тенденция по всей области. Большинство пациентов - вакцинированные. С 2800 больных, которые сейчас находятся на лечении, только 154 вакцинированы", - заявил он.

