COVID-госпиталь в Харькове остановил прием пациентов
В Харькове областной госпиталь ветеранов войны, открытый под COVID-больных 4 октября, за сутки принял более сотни пациентов и приостановил прием больных
Об этом на брифинге сообщил главный врач учреждения Юрий Федченко, передает Укринформ.
"За прошедшие сутки поступило 110 пациентов, ежедневно невозможно работать в таком темпе, надо же больным оказать помощь, диагностику. Сегодня нам больных не направляют. Имеющиеся кровати остаются в резерве", - сказал Федченко.
По его словам, все шесть коек реанимационного отделения заняты, пять пациентов - находятся на высокопоточных дыхательных аппаратах.
Федченко отметил, что госпиталь готов взять на работу еще двух анестезиологов, нескольких терапевтов и медицинских сестер.
Заместитель главы ОГА Михаил Черняк отметил, что с 146 пациентов, в настоящее время находится в госпитале, только 3 - вакцинированы.
"Тенденция по всей области. Большинство пациентов - вакцинированные. С 2800 больных, которые сейчас находятся на лечении, только 154 вакцинированы", - заявил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное