COVID-больницы в Херсоне заполнены почти на 100%, - мэрия
Городские больницы Херсона, которые принимают больных коронавирусом, заполнены почти на 100%
Об этом сообщил в видеообращении и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня.
"Достаточно критическая ситуация на сегодняшний день с госпитализацией и койко-местами. На сегодняшний день городские больницы, которые работают с СOVID-19, заполнены почти на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности это город Алешки, и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", - отметил он.
Головня просит с пониманием отнестись к ситуации, когда больным предлагают госпитализироваться не в городские больницы. Ведь медучреждения города работают в критическом режиме.
Он отметил, что за эти долгие выходные в Херсоне заболели СOVID-19 около 1,5 тыс. человек, 41 человек умер.
"Эти цифры очень большие и полностью подтверждают решение о (необходимости, - ред.) введение красной зоны", - добавил Головня.
- Напомним, с 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины . Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина.
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