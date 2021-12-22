COVID-19 занимает третье место среди причин смерти украинцев, - данные Госстата

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



Так, за январь-октябрь этого года от коронавируса умерли 54 016 человек, а от злокачественных новообразований – 61 518 человек. Ишемическая болезнь сердца унесла жизни 242 239 человек.



Среди причин смерти украинцев:

Сердечно-сосудистые болезни – 346 988 человек; Злокачественные новообразования – 61 518 человек; COVID-19 – 54 016 человек; Внешние причины смерти (самоубийства, убийства, жертвы пожаров и ДТП) – 23 075 человек; Болезни органов пищеварения – 20 304 человека; Заболевание органов дыхания – 19 353 человека, из них грипп и пневмония – 15 215; Инфекционные – 5 090 человек (в том числе – туберкулез 2 282 человека, СПИД – 1 871 человек); Болезни нервной системы – 3 707 человек; Заболевание мочеполовой системы – 2 201 человек; Эндокринные – 1 851 человек; Летальные последствия в перинатальном периоде – 1 851 случай; Расстройство психики и поведения – 730 человек; Врожденные аномалии – 779 человек; Болезни кожи – 500 человек; Беременность и роды – 74.

Напомним, по состоянию на утро 22 декабря в Украине зафиксировано 3 623 079 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 909 – летальные, 3 376 899 человек выздоровели.

За последнюю неделю 14-21 декабря в среднем в сутки в Украине делали 114 тыс. прививок против COVID-19, количество вакцинаций сократилось на 24%.

Госстат отмечает, что с января по сентябрь 2021 года 18 917 граждан умерли от заболеваний, которые не были подтверждены в лабораторных условиях, то есть медики не смогли установить диагноз.С начала 2021 года умерло 562 137 человек.