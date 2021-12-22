COVID-19 занимает третье место среди причин смерти украинцев, - данные Госстата
За январь-октябрь 2021 года COVID-19 занимает третье место среди причин смерти. Он уступает сердечно-сосудистым заболеваниям и раку
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, за январь-октябрь этого года от коронавируса умерли 54 016 человек, а от злокачественных новообразований – 61 518 человек. Ишемическая болезнь сердца унесла жизни 242 239 человек.
Среди причин смерти украинцев:
- Сердечно-сосудистые болезни – 346 988 человек;
- Злокачественные новообразования – 61 518 человек;
- COVID-19 – 54 016 человек;
- Внешние причины смерти (самоубийства, убийства, жертвы пожаров и ДТП) – 23 075 человек;
- Болезни органов пищеварения – 20 304 человека;
- Заболевание органов дыхания – 19 353 человека, из них грипп и пневмония – 15 215;
- Инфекционные – 5 090 человек (в том числе – туберкулез 2 282 человека, СПИД – 1 871 человек);
- Болезни нервной системы – 3 707 человек;
- Заболевание мочеполовой системы – 2 201 человек;
- Эндокринные – 1 851 человек;
- Летальные последствия в перинатальном периоде – 1 851 случай;
- Расстройство психики и поведения – 730 человек;
- Врожденные аномалии – 779 человек;
- Болезни кожи – 500 человек;
- Беременность и роды – 74.
С начала 2021 года умерло 562 137 человек.
- Напомним, по состоянию на утро 22 декабря в Украине зафиксировано 3 623 079 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 909 – летальные, 3 376 899 человек выздоровели.
- За последнюю неделю 14-21 декабря в среднем в сутки в Украине делали 114 тыс. прививок против COVID-19, количество вакцинаций сократилось на 24%.
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