COVID-19: за сутки умерли 123 украинца

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2070 человек;

летальных случаев - 123;

выздоровели - 2305 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 41625 человек,

методом ИФА - 9742 лица,

экспресс-тестами - 33568 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2370425 человек;

выздоровели - 2237973 человек;

летальных исходов - 55 284;

проведения ПЦР-тестов - 12593275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.