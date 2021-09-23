COVID-19: за сутки умерли 123 украинца
22 сентября в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2070 человек;
- летальных случаев - 123;
- выздоровели - 2305 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 41625 человек,
- методом ИФА - 9742 лица,
- экспресс-тестами - 33568 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2370425 человек;
- выздоровели - 2237973 человек;
- летальных исходов - 55 284;
- проведения ПЦР-тестов - 12593275.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
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