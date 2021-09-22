COVID-19: за сутки умерли 105 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2175 человек;

летальных случаев - 105;

выздоровели - 2095 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 36642 человек,

методом ИФА - 11347 человек,

экспресс-тестами - 34254 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2362559 человек;

выздоровели - 2235668 человек;

летальных исходов - 55 161;

проведения ПЦР-тестов - 12551650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.