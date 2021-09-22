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COVID-19: за сутки умерли 105 украинцев

22 сентября, 2021 среда
08:12
Коронавирус

21 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125)

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2175 человек;
  • летальных случаев - 105;
  • выздоровели - 2095 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 36642 человек,
  • методом ИФА - 11347 человек,
  • экспресс-тестами - 34254 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2362559 человек;
  • выздоровели - 2235668 человек;
  • летальных исходов - 55 161;
  • проведения ПЦР-тестов - 12551650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

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