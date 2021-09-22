COVID-19: за сутки умерли 105 украинцев
21 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2175 человек;
- летальных случаев - 105;
- выздоровели - 2095 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 36642 человек,
- методом ИФА - 11347 человек,
- экспресс-тестами - 34254 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2362559 человек;
- выздоровели - 2235668 человек;
- летальных исходов - 55 161;
- проведения ПЦР-тестов - 12551650.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
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