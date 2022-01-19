COVID-19 в Украине: за сутки - 12 815 новых случаев, умерли 163 человека
По состоянию на утро 19 января в Украине зафиксировано 3 780 903 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 712 – летальные, 3 567 336 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 18 января было зарегистрировано 12 815 новых случаев COVID-19 (в том числе 1422 ребенка и 464 медработника), 5413 пациентов выздоровели, 163 человека умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1268;
- Винницкая область – 767;
- Волынская область – 157;
- Днепропетровская область – 414;
- Донецкая область – 483;
- Житомирская область – 258;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 201;
- Ивано-Франковская область – 1575;
- Киевская область – 491;
- Кировоградская область – 86;
- Луганская область – 215;
- Львовская область – 956;
- Николаевская область – 222;
- Одесская область – 534;
- Полтавская область – 470;
- Ровенская область – 568;
- Сумская область – 860;
- Тернопольская область – 528;
- Харьковская область – 666;
- Херсонская область – 305;
- Хмельницкая область – 625;
- Черкасская область – 300;
- Черновицкая область – 513;
- Черниговская область – 61.
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