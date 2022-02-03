COVID-19 в Украине: в течение суток - 39 620 новых случаев и 210 смертей
По состоянию на утро 3 февраля в Украине зафиксировано 4 169 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 809 - летальные, 3 650 854 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 2 февраля было зарегистрировано 39 620 новых случаев COVID-19 (в том числе у 4446 детей и 1035 медработников), 9380 пациентов выздоровели, 210 человек умерли.
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