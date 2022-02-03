COVID-19 в Украине: в течение суток - 39 620 новых случаев и 210 смертей

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 2 февраля было зарегистрировано 39 620 новых случаев COVID-19 (в том числе у 4446 детей и 1035 медработников), 9380 пациентов выздоровели, 210 человек умерли.

г. Киев – 2437;

Винницкая область – 1407;

Волынская область – 1352;

Днепропетровская область – 2017;

Донецкая область – 1754;

Житомирская область – 2933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1043;

Ивано-Франковская область – 2423;

Киевская область – 1439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2982;

Полтавская область – 1284;

Ривненская область – 1986;

Сумская область – 1662;

Тернопольская область – 1644;

Харьковская область – 1827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.