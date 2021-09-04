COVID-19 в Украине: третий день подряд - по 2,5 тыс. новых, Черновцы и Львов вышли в топ-5
За сутки 3 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196, медработников - 46)
Такими официальные данные МЗ на утро субботы, 4 сентября, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 824 человека,
летальных исходов - 44,
выздоровели - 1447 человек.
Читайте также: Где вакцинироваться от COVID-19
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 25637 человек,
методом ИФА - 7979 человек,
экспресс-тестами - 23234 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2296155 человек,
выздоровели - 2212313 человек,
летальных исходов - 53 966,
проведения ПЦР-тестов - 12081160.
Читайте также: В Молдове невакцинированных учителей обязали сдавать платные тесты на коронавирус
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Следует отметить, что уже третьи сутки подряд сообщается о количестве новых заражений на уровне 2,5 тыс. Человек:
2 сентября - 2477,
3 сентября - 2693,
4 сентября - 2614.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное