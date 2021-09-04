COVID-19 в Украине: третий день подряд - по 2,5 тыс. новых, Черновцы и Львов вышли в топ-5

Такими официальные данные МЗ на утро субботы, 4 сентября, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 824 человека,

летальных исходов - 44,

выздоровели - 1447 человек.



Читайте также: Где вакцинироваться от COVID-19



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 25637 человек,

методом ИФА - 7979 человек,

экспресс-тестами - 23234 человека.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2296155 человек,

выздоровели - 2212313 человек,

летальных исходов - 53 966,

проведения ПЦР-тестов - 12081160.



Читайте также: В Молдове невакцинированных учителей обязали сдавать платные тесты на коронавирус



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.



Следует отметить, что уже третьи сутки подряд сообщается о количестве новых заражений на уровне 2,5 тыс. Человек:



2 сентября - 2477,



3 сентября - 2693,



4 сентября - 2614.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb