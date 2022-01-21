COVID-19 в Украине: Кузин назвал 59 тыс. заражений в сутки в феврале "оптимистическим прогнозом"
Главный санврач Игорь Кузин назвал оптимистичным прогноз СНБО на февраль о 59 тыс. больных коронавирусом ежедневно
Об этом он заявил LIGA.net .
Главный санврач Украины отметил, что нет точных сведений, сколько больных коронавирусом будет в Украине.
"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тыс. человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", - подчеркнул Игорь Кузин.
По его словам, опыт других стран показывает, что волна "Омикрона нарастает в течение 1-1,5 недели максимум и спадает тоже довольно быстро".
"Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, - где-то 20-25 февраля. Но насколько скорым будет спад, насколько быстрой будет именно эта волна запускаться и в каких регионах пока рано говорить", - сообщил санврач.
Он добавил, что прогнозы США для Украины свидетельствуют о том, что пик заболеваемости придется примерно на середину февраля и довольно быстрое падение до 1 апреля.
"По сути это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры", - рассказал Игорь Кузин.
Он отметил, что во время волны "Омикрона" будут вводить такие же ограничения, как и осенью, однако будут стимулировать местные власти активнее применять требования "оранжевой" зоны. Главный санитарный врач объяснил, что они нужны, чтобы местные власти принимали профилактические меры, которые предупредят переход области в "красную" зону.
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