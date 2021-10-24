COVID-19 в Украине: 21 тыс. новых заражений, 386 смертей. Хуже всего в Днепре, Львове и Харькове

Таковы открытые данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 24 октября 2021, информирует Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 5924 лица,



летальных исходов - 386,



выздоровели - 6081 человек.



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Больше всего новых случаев заражения имеют:



Днепр и Днепропетровская область - 2211,



Львов и Львовская область - 1509,



Харьков и Харьковская область - 1508,



Запорожье и Запорожская область - 1060,



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Одесса и Одесская область - 1403,



Освобождена от оккупантов часть Донбасса - 1380,



Херсон и Херсонская область - 1085.



В других регионах, включая свои областные центры, подтверждающих за последние сутки менее 1 тыс. случаев.



Киев - 998 заражений.





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