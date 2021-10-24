COVID-19 в Украине: 21 тыс. новых заражений, 386 смертей. Хуже всего в Днепре, Львове и Харькове
За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)
Таковы открытые данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 24 октября 2021, информирует Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 5924 лица,
летальных исходов - 386,
выздоровели - 6081 человек.
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Больше всего новых случаев заражения имеют:
Днепр и Днепропетровская область - 2211,
Львов и Львовская область - 1509,
Харьков и Харьковская область - 1508,
Запорожье и Запорожская область - 1060,
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Одесса и Одесская область - 1403,
Освобождена от оккупантов часть Донбасса - 1380,
Херсон и Херсонская область - 1085.
В других регионах, включая свои областные центры, подтверждающих за последние сутки менее 1 тыс. случаев.
Киев - 998 заражений.
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