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Covid-19 в Китае: на спутниковых снимках зафиксировали скопление людей возле крематориев и похоронных бюро

10 января, 2023 вторник
18:10
Мир

На спутниковых снимках в Китае зафиксировали скопление людей в крематориях и похоронных бюро, что связано с новой волной Covid-19

Об этом информирует CNN .

"Спутниковые снимки, сделанные над рядом китайских городов, зафиксировали скопление людей в крематориях и похоронных бюро, поскольку страна продолжает борьбу с беспрецедентной волной заражения Covid-19 после отмены суровых пандемических ограничений", - пишет издание.

На снимках Maxar в конце декабря и начале января видно похоронное бюро на окраине Пекина, где есть очереди транспортных средств, ожидающих возле похоронных бюро.

На первом фото улицы вокруг похоронного бюро Куньмина год назад. Второе фото сделано на прошлой неделе, на нем видно больше машин, припаркованных вдоль улиц у входа.

Недавно Китай отказался от строгого подхода к борьбе с вирусом, который спровоцировал массовые беспорядки после более двух лет строгого контроля за личной жизнью граждан.

Спутниковые снимки подтверждают переполненность похоронных бюро и крематориев, сообщает издание.

CNN из первых уст сообщила, что в Пекине перегруженный персонал пытается успевать по количеству трупов, а семьи рассказывают, что ждут на днях, чтобы похоронить или кремировать своих близких.

На первом фото похоронное бюро города Таншань в январе 2020 года до того, как пандемия охватила страну и на втором - на прошлой неделе, где припарковано гораздо больше транспортных средств.

В настоящее время официальное количество смертей от Covid-19 в Китае после ослабления ограничений остается низким – с 7 декабря зафиксировано всего 37 смертей.

"Мы продолжаем требовать от Китая более быстрых, регулярных и более правдивых данных о госпитализации и смерти, а также более полного секвенирования вирусов в реальном времени. ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и подтвердила важность вакцинации, включая бустерные дозы, для защиты от госпитализации смерти", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Исполнительный директор ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения Майк Райан сказал, что цифры, обнародованные Китаем, "недостаточно отражают настоящее влияние болезни" с точки зрения госпитализаций и случаев интенсивной терапии, а также смертей.

  • 1 декабря 2022 года сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
  • 7 декабря 2022 года Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
  • Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.
  • По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.
  • Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложения США получить вакцину от COVID-19.

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Здоровье
Китай
Медицина
Коронавирус
COVID-19
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