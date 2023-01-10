Об этом информирует CNN .

"Спутниковые снимки, сделанные над рядом китайских городов, зафиксировали скопление людей в крематориях и похоронных бюро, поскольку страна продолжает борьбу с беспрецедентной волной заражения Covid-19 после отмены суровых пандемических ограничений", - пишет издание.

На снимках Maxar в конце декабря и начале января видно похоронное бюро на окраине Пекина, где есть очереди транспортных средств, ожидающих возле похоронных бюро.

На первом фото улицы вокруг похоронного бюро Куньмина год назад. Второе фото сделано на прошлой неделе, на нем видно больше машин, припаркованных вдоль улиц у входа.

Недавно Китай отказался от строгого подхода к борьбе с вирусом, который спровоцировал массовые беспорядки после более двух лет строгого контроля за личной жизнью граждан.

Спутниковые снимки подтверждают переполненность похоронных бюро и крематориев, сообщает издание.

CNN из первых уст сообщила, что в Пекине перегруженный персонал пытается успевать по количеству трупов, а семьи рассказывают, что ждут на днях, чтобы похоронить или кремировать своих близких.

На первом фото похоронное бюро города Таншань в январе 2020 года до того, как пандемия охватила страну и на втором - на прошлой неделе, где припарковано гораздо больше транспортных средств.