В настоящее время официальное количество смертей от Covid-19 в Китае после ослабления ограничений остается низким – с 7 декабря зафиксировано всего 37 смертей.
"Мы продолжаем требовать от Китая более быстрых, регулярных и более правдивых данных о госпитализации и смерти, а также более полного секвенирования вирусов в реальном времени. ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и подтвердила важность вакцинации, включая бустерные дозы, для защиты от госпитализации смерти", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Исполнительный директор ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения Майк Райан сказал, что цифры, обнародованные Китаем, "недостаточно отражают настоящее влияние болезни" с точки зрения госпитализаций и случаев интенсивной терапии, а также смертей.
- 1 декабря 2022 года сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
- 7 декабря 2022 года Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
- Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.
- По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.
- Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложения США получить вакцину от COVID-19.
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