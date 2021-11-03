COVID-19 в Киеве: за сутки в городе зафиксировали самое большое количество смертей и заболеваний от начала пандемии
За минувшие сутки в Киеве умерли 69 человек и зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За время пандемии в Киеве коронавирусом заболели 263 559 человек, умерли 6337 и выздоровели 231 733 человека.
За минувшие сутки, 2 ноября, в столице от коронавируса умерли 69 человек. Предыдущий антирекорд - 60 случаев.
В Киеве самая высокая заболеваемость среди регионов Украины. За сутки зафиксировано 2024 новых случая инфицирования коронавирусом. В свою очередь 1110 человек поправились.
За все время пандемии это максимум смертей и заболеваний в столице.
- Напомним, в Украине за сутки, 2 ноября, выявили 23 393 новых случая заболевания COVID-19 (из них 1 406 детей и 421 медработник).
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