COVID-19 в Киеве: за сутки в городе зафиксировали самое большое количество смертей и заболеваний от начала пандемии

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



За время пандемии в Киеве коронавирусом заболели 263 559 человек, умерли 6337 и выздоровели 231 733 человека.



За минувшие сутки, 2 ноября, в столице от коронавируса умерли 69 человек. Предыдущий антирекорд - 60 случаев.



В Киеве самая высокая заболеваемость среди регионов Украины. За сутки зафиксировано 2024 новых случая инфицирования коронавирусом. В свою очередь 1110 человек поправились.



За все время пандемии это максимум смертей и заболеваний в столице.

Напомним, в Украине за сутки, 2 ноября, выявили 23 393 новых случая заболевания COVID-19 (из них 1 406 детей и 421 медработник).

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