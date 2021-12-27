COVID-19 будет не последней пандемией для человечества, – генсек ООН

Об этом он заявил в своем Twitter.



"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Пока мы реагируем на нынешний кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", – написал Гутерреш.



В Международный день противоэпидемической готовности, отмечаемый 27 декабря, генсек ООН призвал уделить вопросу эпидемий соответствующее внимание и инвестиции.