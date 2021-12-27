COVID-19 будет не последней пандемией для человечества, – генсек ООН
В Международный день противоэпидемической готовности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал человечество готовиться к новой пандемии
Об этом он заявил в своем Twitter.
"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Пока мы реагируем на нынешний кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", – написал Гутерреш.
В Международный день противоэпидемической готовности, отмечаемый 27 декабря, генсек ООН призвал уделить вопросу эпидемий соответствующее внимание и инвестиции.
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