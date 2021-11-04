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Cosmolot: откуда берутся игры в онлайн-казино?

4 ноября, 2021 четверг
12:12
Общество

Первые игровые автоматы появились в конце 1800-х годов. В 1887 году Чарльз Фай создал прототип автоматического игрового автомата. С того момента слоты прошли длинный путь эволюции, а игорные залы успешно переместились в цифровое пространство

Индустрия онлайн-казино берет свое начало в 1995 году, когда компания Microgaming создала интернет-платформу для азартных игр в сети. Эта компания успешно существует и по сей день. И всего через год, в 1996-м другой разработчик игр Playtech создал онлайн-казино в США. 

На данный момент существует более 15 000 различных игровых платформ, на которых представлены всевозможные виды азартных игр: от виртуальных аналогов однорукого бандита, покера и рулетки, до уникальных игровых продуктов, которые можно опробовать только онлайн. В Украине флагманом среди игорных площадок является онлайн-казино Cosmolot.

Что такое игра и как она попадает на платформу казино Cosmolot?


Если не погружаться в сложные технические параметры, то игра в онлайн-казино Cosmolot - это цифровой продукт, в основе которого лежит генератор случайных чисел. Он отвечает за результат, который будет достигнут в конце каждой итерации - вращения слота, рулетки, вскрытия карт, и т.д.

Влиять на результат игры - значит вмешиваться в цифровой код. Ни одно лицензированное онлайн-казино не имеет доступа к нему, и является по своей сути платформой для размещения игры. 

В свою очередь, разработчик и поставщик заинтересованы в своей репутации, и не будут влиять на игру так, чтобы это хоть как-то вступало в конфликт с принципами справедливого и ответственного гэмблинга.

По этой причине, чтобы получить истинное удовольствие от игры, необходимо пользоваться только проверенными и лицензированными операторами.

Онлайн-казино Cosmolot гарантирует качественный и честный игровой процесс. Для этого Cosmolot отбирает для платформы лучшие игры от ведущих разработчиков. Каждая игра обязательно должна иметь лицензию. Недопустимы пиратские продукты. Все разработчики, которые поставляют игры в онлайн-казино Cosmolot обязательно представлены на сайте платформы. Каждый из посетителей может ознакомиться с их перечнем.

Кто разрабатывает игры - онлайн-казино Cosmolot


Онлайн-казино - специфически ориентированная среда в игровой индустрии, которую вполне можно назвать игровой специализацией.

Точно также как и для других игровых продуктов - одни компании специализируются на производстве шутеров, другие производят RPG. Игры для индустрии азарта - особое направление, в котором применяются особая механика разработки. 

В первую очередь задача разработчика сохранить элемент случайности. В азартной игре онлайн не должно быть места контролируемой сюжетной линии с очевидным исходом. Иначе пропадает весь смысл игры.

Поэтому алгоритмы, которые применяются в разработках игр для онлайн-казино, больше из отрасли научных изысканий, нежели просто красочной визуализации.

Игры разрабатывают как крупные бренды, которые успели вырасти в IT-гигантов, так и небольшие студии. 

В онлайн-казино Cosmolot представлены игры от мировых разработчиков игр, например, таких как:
  • Booongo;
  • Playson;
  • Quickspin;
  • Platipus;
  • Bet2Tec.
Это проверенные студии, которые поставляют игровой продукт на множество платформ. Они гарантируют качество и безопасность игрового процесса.

Почему онлайн-казино Cosmolot предоставляет игры от разных разработчиков?


Для неискушенного пользователя такой вопрос может показаться вполне логичным. Ведь без персонального опыта игры кажется, будто все игры одинаковы - вращающиеся слоты которые складываются в линии. 

На самом деле каждый слот - это уникальная игра. Принцип может сохраняться, но детали имеют явные отличия. Плюс ко всему онлайн-казино это не только виртуальные слоты. Существуют различные квесты, эмуляторы карточных игр, покер и блэкджек, рулетка. Если студия-разработчик еще не выросла до уровня Microgaming, то разрабатывает игровой продукт в какой-то одной нише. 

Чтобы максимально разнообразить ассортимент игр онлайн-казино Cosmolot закупает их у таких нишевых поставщиков. А если какие-то из популярных игр по механике могут пересекаться между собой, то визуальное оформление будет однозначно разнить, на первый взгляд, похожие продукты. Это дает возможность каждому игроку онлайн-казино Cosmolot выбрать свою игру по личному вкусу.
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