Common Help UA помогает паралимпийцам переживать ужасы войны

Яна – серебряный призер Паралимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель общественной организации.

24 февраля женщина проснулась от взрывов – тогда первые ракеты прилетели в Чернобаевский аэродром. Они с мужем, хоть и слышали многочисленные предположения, что что-то надвигается, не готовилась к войне. Просто жили, строили и реализовывали планы.

Как спортсменка Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике Яна усиленно тренировалась, готовилась к участию в соревнованиях. Как общественный деятель мечтал сделать родной город Херсон доступным для людей с инвалидностью. И с мужем строили личную жизнь – планировали дома делать ремонт, перестраивать гараж во дворе. Но… война застала их врасплох и в мгновение ока перечеркнула все.

Если сказать, что женщине было тяжело покидать родительский дом – это ничего не сказать. Сердце рвалось от понимания, что в Херсоне больше оставаться нельзя. Держались за родное отечество, сколько могли, но после раскрытия зверств в Буче, поняли, что война не просто может унести их жизнь, а они могут погибнуть от издевательств оккупантов.

Дорога к относительно безопасному месту была далекой и тяжелой. У Яны с мужем была возможность уехать за границу, но решили оставаться в Украине.

– Сейчас такая же неопределенность и тяжело вдвоем на инвалидных колясках, многое недоступно, жить где-то надо. Но мы обязательно вернемся к себе домой, когда город Херсон уже освободят, – искренне верит наша чемпионка.

Сейчас она тренируется и остается в Западном реабилитационном центре, жителей которого всегда поддерживают благотворители проекта Common Help UA. Команда уже не раз доставляла в Центр продукты питания, средства гигиены, ходунки, инвалидные коляски и комплектующие к ним. Вот и сейчас благотворители готовят к отправке очередную партию помощи.