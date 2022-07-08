Common Help UA помогает паралимпийцам переживать ужасы войны
Более 40 дней в оккупированном Херсоне. Две попытки уехать из города. Дорога в Одессу, а потом – переезд во Львовскую область в Западный реабилитационно-спортивный центр, в котором и сейчас вместе с мужем временно живет Яна Лебедева
Яна – серебряный призер Паралимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель общественной организации.
24 февраля женщина проснулась от взрывов – тогда первые ракеты прилетели в Чернобаевский аэродром. Они с мужем, хоть и слышали многочисленные предположения, что что-то надвигается, не готовилась к войне. Просто жили, строили и реализовывали планы.
Как спортсменка Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике Яна усиленно тренировалась, готовилась к участию в соревнованиях. Как общественный деятель мечтал сделать родной город Херсон доступным для людей с инвалидностью. И с мужем строили личную жизнь – планировали дома делать ремонт, перестраивать гараж во дворе. Но… война застала их врасплох и в мгновение ока перечеркнула все.
Если сказать, что женщине было тяжело покидать родительский дом – это ничего не сказать. Сердце рвалось от понимания, что в Херсоне больше оставаться нельзя. Держались за родное отечество, сколько могли, но после раскрытия зверств в Буче, поняли, что война не просто может унести их жизнь, а они могут погибнуть от издевательств оккупантов.
Дорога к относительно безопасному месту была далекой и тяжелой. У Яны с мужем была возможность уехать за границу, но решили оставаться в Украине.
– Сейчас такая же неопределенность и тяжело вдвоем на инвалидных колясках, многое недоступно, жить где-то надо. Но мы обязательно вернемся к себе домой, когда город Херсон уже освободят, – искренне верит наша чемпионка.
Сейчас она тренируется и остается в Западном реабилитационном центре, жителей которого всегда поддерживают благотворители проекта Common Help UA. Команда уже не раз доставляла в Центр продукты питания, средства гигиены, ходунки, инвалидные коляски и комплектующие к ним. Вот и сейчас благотворители готовят к отправке очередную партию помощи.
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