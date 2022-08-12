"Common Help UA: благотворительный фонд Поверь в себя" совместно с Ассоциацией "Дунайская соя" поддержали пациенток Оскольского психоневрологического диспансера

Практически с первых дней войны Оскольский интернат попал под бомбежку. Сначала российские оккупанты били "градами", затем здание атаковал военный самолет, в стене застряла неразорвавшаяся ракета. К счастью, подопечные и персонал остались живы. Однако жители интерната остались без тепла, электроэнергии и воды. Теперь они живут в разных специализированных заведениях Украины.

"18 марта девушки приехали к нам из Оскольского интерната. Там был очень большой интернат - на 450 человек. Когда началась война, они прятались в подвалах. Наше заведение приняло 57 подопечных", - рассказала директор Меджибижского детдома-интерната Галина Ткачук.

257 девочек Оскольского диспансера находятся в трех специализированных заведениях в Хмельницкой области. Особенные девочки, они и в мирное время были под постоянной опекой, а теперь нуждаются в ней еще больше. И благодаря Common Help UA и партнерам проекта Ассоциации "Дунайская Соя" они не остаются наедине с проблемами, которые принесла война.

"Астарта сотрудничает с Ассоциацией "Дунайская Соя" с 2019 года, и мы рады быть ее членами. Тем более сейчас, когда идет война, нам невероятно приятно сотрудничать и в гуманитарных инициативах вместе. Этот проект ориентирован на людей, вынуждено покинувших свои дома. Этой деятельностью мы поддерживаем не только людей, но и нашу экономику, поскольку все товары, которые мы передавали, закупались исключительно у национальных производителей.

Очень приятно ощущать поддержку людей, организаций. Мы уверены, что наше единство поможет нам преодолеть любой кризис и надеемся, что в дальнейшем этим примером вдохновятся другие и смогут сделать еще больше добрых дел для нашей страны. Спасибо нашим партнерам за поддержку и доверие!" - прокомментировала Лилия Марачканец, начальник управления корпоративного партнерства и коммуникаций Астарты.

Всего помощь проекта "Поверь в себя" получили более 1300 внутренне перемещенных украинцев в 13 территориальных громадах Хмельницкой области.

"Ассоциация "Дунайская Соя" помогает украинцам, пострадавшим в результате боевых действий, на нескольких направлениях. Одно из них – помощь переселенным лицам и в Украине, и за рубежом.