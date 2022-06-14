Common Help UA: благотворительный фонд "Поверь в себя" передал для людей с инвалидностью гуманитарную помощь

Именно здесь тренировались и закаляли свои природные способности наши и зарубежные паралимпийцы.

По словам директора центра Натальи Роды, с первого дня вторжения страны-агрессора вся команда заведения поняла, что нужно переориентировать деятельность и стала принимать людей, бежавших от боевых действий.

Западный центр стал надежным приютом для более 400 переселенцев из самых критических регионов Украины, среди которых - 92 ребенка, беременные женщины, пожилые люди, лица с инвалидностью. Многие из них передвигаются на колесных креслах. Убежище от войны нашли здесь и члены паралимпийской сборной с семьями.

Команда гуманитарного проекта Common Help UA, созданного благотворительным фондом "Поверь в себя" и партнерами, отреагировала на потребности центра и в конце апреля доставила более 2 тонн продуктов питания, средств личной гигиены, посуды.

"Поддержка людей с инвалидностью является одним из приоритетных направлений нашей совместной работы в рамках проекта Common Help UA, ведь мы понимаем, насколько трудно им жить в условиях войны. Именно поэтому мы подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины, в рамках которого далее будем помогать центру. Знаем, что без надлежащего финансирования обеспечивать всех жильцов всем необходимым просто невозможно. говорит председатель правления Благотворительного фонда "Поверь в себя" Светлана Мозгова.

Common Help UA – это гуманитарный проект, созданный благотворительным фондом "Поверь в себя" и партнерами с начала полномасштабной российской военной агрессии в Украине. Участники проекта объединили все возможности, ресурсы и связи, чтобы помочь защитить население Украины.

Вклад в победу – 9,7 миллиона долларов или более 13,4 тысячи тонн благотворительной помощи. Продукты, детское питание, средства индивидуальной защиты, лекарства, воду, технику получили более 660 тысяч украинцев в 14 областях страны. Поддержка от проекта уже поступила в 212 социальных и медицинских учреждений, обслуживающих более миллиона украинцев.