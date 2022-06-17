Coinbase увольняет 18% сотрудников, распродажа криптовалют продолжается, криптокредитор Celsius замораживает снятие средств

Цена биткоина упала почти на 70% с исторического максимума в $68 000 в начале недели - до самого низкого уровня за 18 месяцев. Ethereum последовал примеру биткоина, как и почти все остальные криптовалюты.

Объявление криптокредитора Celsius в понедельник о том, что он замораживает вывод средств из-за "экстремальных рыночных условий", еще больше ухудшило ситуацию на хрупком криптовалютном рынке.

И некоторые эксперты предупреждают, что худшее может быть еще впереди - и цена биткоина, как и других криптовалют, может упасть еще больше.

Крупный обвал криптовалютного рынка - лишь последнее напоминание инвесторам о том, что криптоактивы сопряжены с дополнительным риском и волатильностью, особенно в период экономической и политической неопределенности, как сейчас. В любом случае, эксперты советуют не принимать финансовые решения на основе паники или шумихи, связанной с новостями.

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Вот что инвесторам следует знать из последних криптоновостей перед инвестированием: