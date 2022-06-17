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Coinbase увольняет 18% сотрудников, распродажа криптовалют продолжается, криптокредитор Celsius замораживает снятие средств

17 июня, 2022 пятница
14:31
Экономика криптобиржа

Этот год был бурным для инвесторов, но еще более бурным он был для тех, кто вкладывает средства в криптовалюты

Цена биткоина упала почти на 70% с исторического максимума в $68 000 в начале недели - до самого низкого уровня за 18 месяцев. Ethereum последовал примеру биткоина, как и почти все остальные криптовалюты.

Объявление криптокредитора Celsius в понедельник о том, что он замораживает вывод средств из-за "экстремальных рыночных условий", еще больше ухудшило ситуацию на хрупком криптовалютном рынке.

И некоторые эксперты предупреждают, что худшее может быть еще впереди - и цена биткоина, как и других криптовалют, может упасть еще больше.

Крупный обвал криптовалютного рынка - лишь последнее напоминание инвесторам о том, что криптоактивы сопряжены с дополнительным риском и волатильностью, особенно в период экономической и политической неопределенности, как сейчас. В любом случае, эксперты советуют не принимать финансовые решения на основе паники или шумихи, связанной с новостями.

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Вот что инвесторам следует знать из последних криптоновостей перед инвестированием:

  • Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в США, объявила о сокращении 18% сотрудников на фоне обвала криптовалютного рынка. Однако Coinbase - не единственная криптовалютная компания, которая объявила о сокращении рабочих мест. Крипто-кредитор BlockFi в понедельник заявил, что сокращает численность персонала примерно на 20%, а Crypto.com на прошлой неделе объявила об увольнении около 260 работников, или около 5% персонала.
  • В начале недели биткоин и эфириум упали более чем на 15%, установив новый 18-месячный минимум для двух самых известных криптовалют на рынке.
  • Celsius, крупный крипто-кредитор, в начале недели объявил о приостановке вывода средств "в связи с экстремальными рыночными условиями", согласно служебной записке компании. По состоянию на май Celsius выдал клиентам более 8 миллиардов долларов, а его активы составляют почти 12 миллиардов долларов. Объявление было сделано на фоне обвала на криптовалютном и фондовом рынках, что усилило опасения по поводу платежеспособности Celsius. Криптовалютная компания пока не сообщила, когда она возобновит вывод средств.
криптовалюта
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