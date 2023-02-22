Об этом сообщили в Reuters.

"Грузовики из Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за рубежа с новинками от Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA. Возможно, западные бренды покинули страну, но их товары нет", - сказали журналисты.

Так, Reuters пишут о нескольких механизмах, как россияне пытаются минимизировать влияние ограничений на поставку импортных товаров.

В частности, утверждается, что после разрушения цепочек поставки Россия легализовала "параллельный импорт", позволяя розничным торговцам завозить товары из-за границы без разрешения владельца торговой марки.

"Есть страницы в Instagram, Telegram, есть девушки, которых я знаю, переехавшие жить в Европу, или Стамбул, или Дубай. Они собирают заказ, скажем, в Стамбуле, берут 15%-30% (как комиссию), затем доставляют их сюда, и вы платите за доставку", - отметила собеседница журналистов из России.

Лидер российского рынка Wildberries продает старые запасы брендов Inditex и имеет около 17 000 товаров в своем каталоге Zara. Источник, близкий Inditex, сообщил, что это были растаможенные запасы, которые были в России, когда компания приостановила там деятельность.

Одним из распространенных западных продуктов, продающих Wildberries и его аналоги, является Coca-Cola, которую часто рекламируют как импортную, чтобы покупатели знали, что это настоящая.

В то время как Coca-Cola Co, прекратившая производство и продажу напитков в России в прошлом году, их импортировали, на этикетках на банках и бутылках было указано, что они прибыли из Европы, Казахстана, Узбекистана и Китая.