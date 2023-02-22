Coca-Cola, Zara и IKEA заявили о выходе с рынка РФ, но их товары до сих пор доступны в России, - Reuters
Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают Россию из-за ее действий в Украине, их товары до сих пор остаются доступными для потребителей в РФ
Об этом сообщили в Reuters.
"Грузовики из Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за рубежа с новинками от Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA. Возможно, западные бренды покинули страну, но их товары нет", - сказали журналисты.
Так, Reuters пишут о нескольких механизмах, как россияне пытаются минимизировать влияние ограничений на поставку импортных товаров.
В частности, утверждается, что после разрушения цепочек поставки Россия легализовала "параллельный импорт", позволяя розничным торговцам завозить товары из-за границы без разрешения владельца торговой марки.
"Есть страницы в Instagram, Telegram, есть девушки, которых я знаю, переехавшие жить в Европу, или Стамбул, или Дубай. Они собирают заказ, скажем, в Стамбуле, берут 15%-30% (как комиссию), затем доставляют их сюда, и вы платите за доставку", - отметила собеседница журналистов из России.
Лидер российского рынка Wildberries продает старые запасы брендов Inditex и имеет около 17 000 товаров в своем каталоге Zara. Источник, близкий Inditex, сообщил, что это были растаможенные запасы, которые были в России, когда компания приостановила там деятельность.
Одним из распространенных западных продуктов, продающих Wildberries и его аналоги, является Coca-Cola, которую часто рекламируют как импортную, чтобы покупатели знали, что это настоящая.
В то время как Coca-Cola Co, прекратившая производство и продажу напитков в России в прошлом году, их импортировали, на этикетках на банках и бутылках было указано, что они прибыли из Европы, Казахстана, Узбекистана и Китая.
- Напомним, совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat установило , что с начала полномасштабного вторжения российский филиал французского Auchan снабжал товары военным РФ на захваченных территориях Украины под видом "гуманитарной помощи" гражданскому населению. Речь идет о товарах как из "ашановских" складов, так и собранных на территории магазинов сети в разных регионах России. Также установлено, что российский Auchan помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.
- Французская сеть супермаркетов Auchan отрицает, что во время войны поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины.
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