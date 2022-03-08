Coca-Cola приостанавливает свою деятельность в России
Сегодня, 8 марта, самый известный бренд по производству напитков объявил, что приостанавливает работу в России
Об этом компания сообщила на своей официальной странице, передает Еспресо.TV .
"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", – говорится в кратком заявлении Coca-Cola во вторник.
Компания отмечает, что они будут продолжать отслеживать и оценивать ситуацию с развитием обстоятельств.
- Напомним, 24 февраля компания закрыла завод в Украине. Но до последнего отказывалась уходить с рынка России, введя лишь косметические ограничения.
- Сегодня об уходе с территории страны-агрессора также заявили культовые сети Starbucks и McDonald's.
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